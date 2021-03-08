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موعد مباراة يوفنتوس وبورتو في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره نادي بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب يوفنتوس ارينا مساء الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نادي بورتو البرتغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي.

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