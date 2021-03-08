أستاذة طفيليات الأسماك تحذر من تناول 7 أصناف (فيديو)

حذرت الدكتورة نسرين عز الدين، أستاذة طفيليات الأسماك بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، من تتناول 7 أصناف من الأسماك السامة، قائلة: " هذه الأسماك مميزة جدًا، ولا يمكن الانخداع في شكلها".





وتابعت "عز الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، ان كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة تقوم بإعداد حملة توعية ضد هذه الأسماك السامة، ويتم عرض الصور، معقبة: "معنديش أي عذر للمستهلك، إنه يقبل على شرائها، إذا سربت إلى الأسواق، ومعنديش عذر للتاجر اللي بيبع سمكة سامة زي دي عشان ربح مادي".





ولفتت إلى أن هذه الأسماك ممنوع ان توجد على أي مركب صيد، متابعة:" لوفي مركب صيد على سمكة واحدة سامة، يتم سحب رخصته بالكامل".





وأشارت إلى أن هذه الأسماك توغلت خلال الفترة الأخيرة على الساحل الشمالي بصورة غير مفهومة، والسيطرة عليها امر صعب للغاية، لافتة إلى أن سمكة الأرنب لديها أسنان قوية وتأذي الصيادين، معقبًا: "ممكن تقطع صبعين من إيد الصياد، او تقطع الشبكة".



