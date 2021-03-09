قبل ساعات من انتخابها.. تعرف على إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس "الشيوخ"

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، لتشكيل اللجانة النوعية بالمجلس والتي يبلغ عددها 14 لجنة، وانتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر)، وذلك طبقًا للائحة المجلس التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي.





وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مجموعة الشروط الخاصة بإجراءت تشكيل اللجان النوعية وهي كالأتي:





أولًا: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.





ثانيًا: يتلقى رئيس المجلس، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.





. ثالثًا: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية





رابعًا: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.





خامسًا: يعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.





سادسًا: تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس.



