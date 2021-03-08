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ميدو: الزمالك يعاني من انعدام الثقة وكبار الفريق يتحملون المسئولية

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن أزمة الزمالك ليست في الملعب ولكنها خارجه، مشيرًا إلى أن كبار اللاعبين في الفريق هم من يتحملون المسئولية. 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مشكلة الزمالك ليست داخل الملعب، ولابد أن يتحمل كبار اللاعبين المسئولية، ويجب عليهم معرفة أن التاريخ سيتذكر الحلو والوحش".

ووجه رسالة إلى لاعبي الزمالك قائلا، "رسالتي للاعبي الزمالك حافظوا على اسمكم، هناك فجوة وانعدام ثقة داخل نادي الزمالك بين الإدارة واللاعبين الكبار، وتلك هي المشكلة الحقيقية التي تواجه الزمالك".

واستكمل، "مشكلة الزمالك ليست في تغيير المدرب العام، ولكن في أزمة الثقة بين إدارة النادي واللاعبين الكبار".

جدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الماضي.

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