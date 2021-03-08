Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الإثنين

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements


زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء اليوم الثاني من الجولة ال27، والتي شهدت سقوط  متصدر الترتيب فريق مانشستر سيتي على أرضه أمام الجار مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل، فيما عمق فولهام من جراح ليفربول بتغله عليه بهدف دون رد ليستمر مسلسل هدرالنقاط وتزيد معاناة الألماني يورجن كلوب، بينما يواصل توتنهام صحوته بعدما استطاع الإنتصار للمباراة الثالثة  توالياً وهذه المرة على حساب كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي شهدت تألق الويلزي جاريث بيل بتسجيله هدفين.

وجاء جدول ترتيب الدوري كالتالي:
1- مانشستر سيتي 65 نقطة
2-مانشستر يونايتد54 نقطة
3- ليستر سيتي 53 نقطة
4- تشيلسي 47 نقطة
5-إيفرتون 46 نقطة
6-توتنهام هوتسبر 45 نقطة
7-وست هام يونايتد 45 نفطة
8-ليفربول 34 نقطة
9-أستون فيلا 40 نقطة
10-أرسنال 38 نقطة
11-ليدز يونايتد 35 نقطة
12-ولفرهامبتون 35 نقطة
13-كريستال بالاس 34 نقطة
14-ساوثامبتون 33 نقطة
15-بيرنلي 30 نقطة
16–نيوكاسل يوناتد 27 نقطة 
17-برايتون آند هوف ألبيون 26 نقطة
18-فولهام 26 نقطة
19-وست بروميتش ألبيون 18 نقطة
20-شيفيلد 14 نقطة

أخبار تهمك

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يجرى تعديلات في الجهاز الفني

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كهربا يعرض خدماته على النصر السعودي واتحاد جدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 8 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 8 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحفي إسلام الكحلي يغادر قسم شرطة الهرم

منذ ساعة و نصف

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صديق "ميسي" وبطل السداسية التاريخية.. 10 معلومات عن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خاص- الكشف عن موعد مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية للأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟