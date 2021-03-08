جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الإثنين









زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء اليوم الثاني من الجولة ال27، والتي شهدت سقوط متصدر الترتيب فريق مانشستر سيتي على أرضه أمام الجار مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل، فيما عمق فولهام من جراح ليفربول بتغله عليه بهدف دون رد ليستمر مسلسل هدرالنقاط وتزيد معاناة الألماني يورجن كلوب، بينما يواصل توتنهام صحوته بعدما استطاع الإنتصار للمباراة الثالثة توالياً وهذه المرة على حساب كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي شهدت تألق الويلزي جاريث بيل بتسجيله هدفين.





وجاء جدول ترتيب الدوري كالتالي:

1- مانشستر سيتي 65 نقطة

2-مانشستر يونايتد54 نقطة

3- ليستر سيتي 53 نقطة

4- تشيلسي 47 نقطة

5-إيفرتون 46 نقطة

6-توتنهام هوتسبر 45 نقطة

7-وست هام يونايتد 45 نفطة

8-ليفربول 34 نقطة

9-أستون فيلا 40 نقطة

10-أرسنال 38 نقطة

11-ليدز يونايتد 35 نقطة

12-ولفرهامبتون 35 نقطة

13-كريستال بالاس 34 نقطة

14-ساوثامبتون 33 نقطة

15-بيرنلي 30 نقطة

16–نيوكاسل يوناتد 27 نقطة

17-برايتون آند هوف ألبيون 26 نقطة

18-فولهام 26 نقطة

19-وست بروميتش ألبيون 18 نقطة