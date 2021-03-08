كورونا في 24 ساعة| تحذير من موجة ثالثة ورابعة.. وإصابة المذيع الإخواني معتز مطر

شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:





"الصحة" تعلن انخفاضا طفيفا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة:





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 144019 حالة.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 581 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.





الصحة العالمية" تحذر من موجة ثالثة من كورونا.. وتؤكد: "ليس كل ما يُعرف يُقال":





كشف أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن معظم دول الشرق الأوسط في نهاية الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهناك تحذير من احتمالية حدوث موجة ثالثة ورابعة في بعض الدول، نتيجة التراخي، بعد ظهور اللقاحات، وانخفاض اعداد الإصابات.





مستشار الرئيس: نسبة حدوث جلطات في الرئة لمصابي كورونا مرتفعة جدا





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن نسبة حدوث جلطات في الرئة لمصابي كورونا مرتفعة جدا على مستوى العالم.





الصحة": تطعيم 2200 مواطن خلال 72 ساعة:





أعلن الدكتور جلال الشيشيني معاون وزيرة الصحة والسكان للسياسات العامة الصحية إنه تم الانتهاء من تطعيم نحو 2200 شخص من المواطنين من أصحاب الامراض المزمنة وكبار السن على مدار ثلاثة أيام منذ بدء حملة تطعيم المواطنين، يضاف إلى أعداد الأطقم الطبية التي جرى تطعيمها منذ 21 فبراير الماضي.





أزهري: تطعيم كورونا لا يفطر.. ويجوز الحصول عليه في نهار رمضان





أوضح الشيخ معاذ عبدالرحمن، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن تطعيم كورونا لا يفطر، لكونه ليس طعامًا أو شرابًا، إذ يكون من خلال حقن ذراع الإنسان بالمادة الدوائية، موضحا أنه يشترط في الشيء المفسد للصوم أن يدخل الجسم من منفذ معتاد كالأنف والفم، وأن يستقر في الجوف.





إصابة المذيع الإخواني معتز مطر بفيروس كورونا





أعلن المذيع الإخواني، معتز مطر، عن إيجابية التحاليل الطبية بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وأنه سيغيب عن الظهور لفترة طويلة عن تقديم حلقات برنامجه على قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا، وهي إحدى القنوات التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض على مصر بهدف نشر الفوضى في البلاد.



