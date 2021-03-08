Advertisements

كورونا في 24 ساعة| تحذير من موجة ثالثة ورابعة.. وإصابة المذيع الإخواني معتز مطر

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:

"الصحة" تعلن انخفاضا طفيفا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 144019 حالة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 581 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

الصحة العالمية" تحذر من موجة ثالثة من كورونا.. وتؤكد: "ليس كل ما يُعرف يُقال":

كشف أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن معظم دول الشرق الأوسط في نهاية الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهناك تحذير من احتمالية حدوث موجة ثالثة ورابعة في بعض الدول، نتيجة التراخي، بعد ظهور اللقاحات، وانخفاض اعداد الإصابات.

مستشار الرئيس: نسبة حدوث جلطات في الرئة لمصابي كورونا مرتفعة جدا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن نسبة حدوث جلطات في الرئة لمصابي كورونا مرتفعة جدا على مستوى العالم.

الصحة": تطعيم 2200 مواطن خلال 72 ساعة:

أعلن الدكتور جلال الشيشيني معاون وزيرة الصحة والسكان للسياسات العامة الصحية إنه تم الانتهاء من تطعيم نحو 2200 شخص من المواطنين من أصحاب الامراض المزمنة وكبار السن على مدار ثلاثة أيام منذ بدء حملة تطعيم المواطنين، يضاف إلى أعداد الأطقم الطبية التي جرى تطعيمها منذ 21 فبراير الماضي.

أزهري: تطعيم كورونا لا يفطر.. ويجوز الحصول عليه في نهار رمضان

أوضح الشيخ معاذ عبدالرحمن، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن تطعيم كورونا لا يفطر، لكونه ليس طعامًا أو شرابًا، إذ يكون من خلال حقن ذراع الإنسان بالمادة الدوائية، موضحا أنه يشترط في الشيء المفسد للصوم أن يدخل الجسم من منفذ معتاد كالأنف والفم، وأن يستقر في الجوف.

إصابة المذيع الإخواني معتز مطر بفيروس كورونا

أعلن المذيع الإخواني، معتز مطر، عن إيجابية التحاليل الطبية بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وأنه سيغيب عن الظهور لفترة طويلة عن تقديم حلقات برنامجه على قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا، وهي إحدى القنوات التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية في التحريض على مصر بهدف نشر الفوضى في البلاد.

وكتب المذيع الإرهابي «مطر» عبر حسابه، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعتذر لحضراتكم مجددًا على الظهور في البرنامج الليلة ولعدة ليالٍ مقبلة»، مضيفًا: «أجريت فحص كورونا اليوم والنتيجة إيجابية».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

صديق "ميسي" وبطل السداسية التاريخية.. 10 معلومات عن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يجرى تعديلات في الجهاز الفني

منذ حوالي 5 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا يعرض خدماته على النصر السعودي واتحاد جدة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب مدافعا عن فريدة الشوباشي: "مفيش أي مبرر للتنمر بالست"

منذ ساعة و 20 دقيقة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟