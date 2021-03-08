رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على "غادة نجيب": إرهابية بامتياز

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، هجوما عنيفا على "غادة نجيب"، وعلى منظمة العفو الدولية التي تطالب بإعادة الجنسية للإثارية غادة نجيب.





وطرحوا عدة أسئلة من ضمنها: "هل طلبت منظمة العفو الدولية من بريطانيا التراجع عن إسقاط جنسياتها عن إحدى الإرهابيات؟".





بينما سأل آخر على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هل قامت منظمة العفو الدولية بنفس الإجراءات عندما قامت أستراليا بإسقاط الجنسية عن إرهابية متواجدة بتركيا، أم أن الإخوان الإرهابيين هم ممولي المنظمة ويحركونها لتكون إحدى مخالب الإرهاب".



