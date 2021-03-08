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رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على "غادة نجيب": إرهابية بامتياز

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، هجوما عنيفا على "غادة نجيب"، وعلى منظمة العفو الدولية التي تطالب بإعادة الجنسية للإثارية غادة نجيب.

وطرحوا عدة أسئلة من ضمنها: "هل طلبت منظمة العفو الدولية من بريطانيا التراجع عن إسقاط جنسياتها عن إحدى الإرهابيات؟".

بينما سأل آخر على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هل قامت منظمة العفو الدولية بنفس الإجراءات عندما قامت أستراليا بإسقاط الجنسية عن إرهابية متواجدة بتركيا، أم أن الإخوان الإرهابيين هم ممولي المنظمة ويحركونها لتكون إحدى مخالب الإرهاب".

وطالب رواد السوشيال ميديا، المجتمع الدولي أن يعيد تقييمه لهذه المنظمة، ولا يرتكن إلى أنها تقوم بتحقيق مصالحها ومخططات الإخوان حاليا، كما يتم استخدام المنظمة حاليا تجاه عدد من الدول وسيأتي اليوم الذي سيتم استخدام هذه المنظمة ضد الدول التي ترعاها حاليا.

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منظمة العفو الدولية غادة نجيب بوابة الفجر الفجر

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