ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي













كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتذار رضوان جيد حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، للاعبي الأحمر عقب انتهاء المباراة.





وتعادل الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء السبت الماضي، بهدفين لكل منهما.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "رضوان جيد حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب أكد أنه لم يعتذر من قريب أو من بعيد للاعبي الأهلي عن قراره في ركلة الجزاء التي احتسبها لفيتا كلوب".



