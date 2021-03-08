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موعد مباراة إنتر ميلان القادمة

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستقبل متصدر الدوري الإيطالي فريق أنتر ميلان نظيره اتالانتا في تمام العاشرة إلا ربع مساء الإثنين على ملعب سانسيرو ضمن منافسات الإسبوع السادس والعشرين من الدوري الإيطالي.
ويسعى الإيطالي المخضرم أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر إلى تحقيق الفوز السادس تواليا  لتوسيع الفارق عن أقرب ملاحقيه فريق ميلان إلى 6 نقاط وذلك لفرض سيطرته على قمة ترتيب الدوري.
بينما يدخل جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتلانتا، المنتشي بالفوز بخماسية على حساب كروتوني في الجولة السابقة، اللقاء وعينه على الثلاث نقاط لضمان تواجده في المراكز الأولى المؤهلة للأبطال.
يذكر أن إنتر ميلان يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد  59نقطة من 25 لقاء، حيث استطاع الإنتصار في 18 مباراة، وحقق التعادل في 5، بينما تلقى الهزيمة في مباراتين فقط.
بينما يحل اتلانتا خامس الترتيب برصيد 49 نقطة من 25 لقاء، فاز في 14 مواجهة ،وتعادل في 2، وحلت به الخسارة في 4 لقاءات.

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