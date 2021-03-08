خالد الصاوى يكشف عن موقف غريب حدث له في أول أيام زواجه





كشف النجم خالد الصاوى عن موقف غريب تعرض له فى أول أيام زواجه، حيث قال"في أول الجواز لقيت تيشيرت جديد فيها كده قطع شبه العين والحسد مذكور بس مكنتش شايفه لأن فى الأول مكنتش بركز لكن دلوقتى بقيت بركز".وتابع الصاوي أثناء استضافته مع النجم أمير كرارة ببرنامج "سهرانين " عل قناة "On" : "ومراتى وشها حلو عليا، بس جالنا كده وقت نسافر أى بلد يحصل مصيبة حريق زلزال، معرفش ايه اللى بيحصل وقتها".يذكر أن خالد الصاوي يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "القاهرة كابول" بطولة فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، طارق لطفي، نور محمود، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومجموعة من الشباب وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج حسام علي.