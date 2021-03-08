مطرانية بني سويف تتبرع بقطعة أرض 350 مترا لإنشاء مسجد بكفر الجزيرة بمركز ناصر

أعلن الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، اليوم، عن تبرع مطرانية بني سويف، بقطعة أرض مساحتها نحو 350 مترا بقرية كفر الجزيرة التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، لإنشاء مسجد عليها، في ظل أجواء المحبة والمودة والعلاقات الوطيدة التي تجمع أقباط ومسلمي محافظة بني سويف.





وأوفد الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، وفدا ضم القس أرميا عبده مسئول أسرة الملاك للحوادث والأزمات ومجدي شهدي محامي المطرانية، إلى مديرية أوقاف بني سويف، لتقديم عقد التبرع وإتمام إجراءات نقل المليكة، حيث تم تسليم عقد التبرع لفضيلة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والموقع من الأنبا غبريال أسقف مطرانية بني سويف وتوابعها.





وقال الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، إن وفدا من المطرانية حضر لمقر المديرية، اليوم، نيابة عن الأنبا غبريال، وقدموا عقد تبرع "هبة" لقطعة أرض بمساحة تقدر بقيراطين، لإقامة مسجد عليها بناحية قرية كفر الجزيرة التابعة لمركز ناصر، لافتا إلى أن المديرية والمطرانية بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتوثيق وتسجيل قطعة الأرض.





وفي سياق آخر قالت مصادر إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سوف يزور المحافظة، يوم الجمعة المقبل، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الموافق 15 مارس الجاري، وسيلقي الوزير خطبة الجمعة من أحد مساجد المحافظة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وعدد من قيادات الوزارة.





ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بعنوان: "حق الوطن والشهادة في سبيله"، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.





وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف حقيقة ما تردد مؤخرا بشأن غلق مصلى السيدات طوال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الوزارة تنوي غلق مصلى السيدات طوال شهر رمضان لعدم وجود أعداد كافية من الواعظات لتنظيم عملية الدخول والخروج والسيطرة على المصليات.





وكانت وزارة الأوقاف حذرت المديريات والأئمة طوال شهر رمضان المبارك من إقامة أي موائد للإفطار، أو إقامة أي اعتكاف، طوال شهر رمضان مشيرة إلى إحالة أي مسؤول يقصر في أداء مهامه الوظيفية.





وشددت وزارة الأوقاف على عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.



