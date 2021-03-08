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نائب محافظ الجيزة على رفع كفاءة منطقة مزلقان العياط

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه المهندس خيري مرسي رئيس مركز و مدينة العياط، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، منطقه مزلقان مدينة العياط، لمتابعه الحالة العامة للنظافة والاشغالات وللوقوف علي مستوى الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على أحتياجاتهم على الطبيعة.


وشدد على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامه والأشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

والتقي نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالي للأستماع الي طلباتهم وأقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفه على مستوى المدينة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير وتوسيع ورصف شوارع الجيش بطول ٩٠٠ متر و أبوهميلة بطول ١٢٠٠ متر وشكري القواتلي بطول ٨٥٠ متر بنطاق مدينة العياط ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

وجه نائب المحافظ بسرعه تنفيذ أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيا علي الطبيعه وأستلام أعمال الرصف بأعلي معايير الجوده طبقا لأعمال الطرح والترسية.

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