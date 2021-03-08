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ميدو: ثنائي مصري مرشح لشغل منصب مدرب عام الزمالك
الإثنين 08/مارس/2021 - 03:44 ص
أمل الحلفاوي
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تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن المرشحين لشغل منصب مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك اتجاه كبير لتعيين مدرب عام مصري جديد في جهاز البرتغالي جايمي باتشيكو، من بين سامي الشيشيني أو أسامة نبيه".
جدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام نظيره الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الماضي.
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