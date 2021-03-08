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موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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سقط فريق ليفربول للمرة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي؛ بعدما تلقى هزيمة على يد فريق فولهام، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

وسجل الدولي الجابوني ماريو ليمينا، هدف المباراة الوحيد لصالح فولهام، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك ليفربول.

وبهذه الهزيمة؛ تجمد رصيد ليفربول عند 43 نقطة في المركز الثامن من الدوري الإنجليزي، فيما رفع فولهام رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر.
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موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي
موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي
موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي
موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي
موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي
سيكون ليفربول على موعد مع نظيره وولفرهامبتون، يوم الإثنين الموافق 15 مارس الجاري، في إطار الجولة 28 من البريميرليج.

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