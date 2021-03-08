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أغنية "زوق" الجديدة للكينج منير ضمن الأكثر رواجا بيوتيوب

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
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دخلت أغنية "زوق" الجديدة للكينج منير ضمن الأكثر رواجا بيوتيوب، بعد يومين فقط من طرحها عبر يوتيوب.

وحظيت الأغنية بمشاهدات مرتفعة فور طرحها بالقناة الرسمية لمنير عبر موقع الفيديوهات العالمي.

ولاقت الكثير من التعليقات الإيجابية التي أشادت باللحن والكلمات.

ويحل الكينج محمد منير، قريبًا فى أول ظهور له بالبرامج التليفزيونية بعد غياب طويل، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، مع النجمة إسعاد يونس.

 ويتحدث منير خلال الحلقة عن المحطات الفارقة فى مشواره الفنى، كما قدم فى الحلقة مجموعة من أشهر أغانيه بمصاحبة فرقته الموسيقية.

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