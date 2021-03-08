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أحمد فهمي: كنت عازفًا في فرقة النجمة أصالة.. واستفدت من تجربة الدويتو معها

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:44 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان أحمد فهمي، إنه استفاد من تجربة، غنائه دويتو "عيش سكر وطن" في 2016 مع النجمة أصالة، مشيرًا إلى أنه سبق وتعاون معها عندما كان عازفاً في فرقتها، ويعتبرها صديقة ويقدّرها لأنها فنانة تحترم عملها.

ولفت في تصريحات صحفية، الانتباه إلى أنه يعتبر أصالة، صديقة ويقدّرها لأنها فنانة تحترم عملها.

وفي نحو اخر أوضح أن جائحة كورونا أثرت على عمله، لكنها لم تخلق عنده الوسواس أو الخوف كما حدث مع الكثير من الناس.

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