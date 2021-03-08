مقابل 55 مليون دولار نتفليكس تشتري "The Pale Blue Eye"









أتمت Netflix صفقة كبيرة أخرى في سوق الأفلام الأوروبية، واشترت حقوق فيلم The Pale Blue Eye بـ 55 مليون دولار





ويجمع The Pale Blue Ey النجم العالمي كريستيان بيل مع مخرج "Hostiles" سكوت كوبر في الفيلم الذي يعد أحد أحدث أفلام الرعب.





يركز فيلم The Pale Blue Eye على محاولة لحل سلسلة من جرائم القتل التي وقعت في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت عام 1830.





وكريستيان بيل الحائز على جائزة الأوسكار يجتمع مرة أخرى مع سكوت كوبر، حيث يلعب الأول دور المحقق المخضرم الذي يحقق في جرائم القتل، بمساعدة طالب شاب سيصبح لاحقًا المؤلف المشهور عالميًا، إدجار آلان، والفيلم مقتبس من رواية لويس بايارد التي تحمل الاسم نفسه.



