Advertisements

ميدو يطالب إدارة الزمالك بعقد جلسة مع كبار الفريق

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، إدارة نادي الزمالك بضرورة عقد جلسة عاجلة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكبار.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " يجب عقد جلسة عاجلة بين إدارة الزمالك واللاعبين الكبار في الفريق، للاتفاق معهم على كافة البنود والأمور بكل وضوح".

وتابع، "لابد أن يتعهد لاعبو الزمالك على تنفيذ هذه البنود أو الرحيل، بناء جسر الثقة بين اللاعبين والإدارة هو مفتاح الفوز في كل المباريات المقبلة وليس تغيير الأسماء".

جدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام نظيره الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الماضي.

أخبار تهمك

عودة "الرئيس المُنقذ".. تعرف على انجازات خوان لابورتا في ولايته الأولى مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يجرى تعديلات في الجهاز الفني

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات مُثيرة من سيميوني بعد التعادل أمام ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 8 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 9 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الإعلان عن نتائج إنتخابات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يكشف حقيقة اعتذار رضوان جيد للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

منذ حوالي 12 ساعة

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

منذ حوالي 11 ساعة

كهربا يعرض خدماته على النصر السعودي واتحاد جدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 12 ساعة

صديق "ميسي" وبطل السداسية التاريخية.. 10 معلومات عن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من لابورتا بعد فوزه برئاسة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

08:47 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

04:54 م

بيان جديد من الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في السعودية

06:49 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب.. سياسة العدل "اللي يحضر العفريت يصرفه"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟