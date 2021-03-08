ميدو يطالب إدارة الزمالك بعقد جلسة مع كبار الفريق









طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، إدارة نادي الزمالك بضرورة عقد جلسة عاجلة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكبار.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " يجب عقد جلسة عاجلة بين إدارة الزمالك واللاعبين الكبار في الفريق، للاتفاق معهم على كافة البنود والأمور بكل وضوح".





وتابع، "لابد أن يتعهد لاعبو الزمالك على تنفيذ هذه البنود أو الرحيل، بناء جسر الثقة بين اللاعبين والإدارة هو مفتاح الفوز في كل المباريات المقبلة وليس تغيير الأسماء".



