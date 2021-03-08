مبابي يعلق على التأهل إلى دور الـ16 من كأس فرنسا





أعرب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس فرنس وذلك عقب الفوز على بريست بثلاثية نظيفة.

وقال مبابي تصريحات نقلتها قناة فرانس 2:" بريست فريق ممتع، أهنئهم لهم على آدائهم الجيّد، الآن نحن بخير وسننتقل إلى بطولة أخرى (يقصد دوري أبطال أوروبا)، حققنا هدفنا بالتأهل للدور المقبل".

وأضاف:" ليس من السهل تحقيق هذا في ملعب صعب مثل ملعب ملعب مباراة اليوم ، لقد عانينا أمامهم وواجهنا بعض الصعوبات ولكننا حققنا الأهم وهو التأهل".

وعن مواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل في مباراة العودة في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا, اختتم مبابي تصريحاته قائلا:" نستعد بشكل طبيعي وعادي لمواجهة برشلونة والأهم من ذلك بكل هدوء كما هو معتاد".



