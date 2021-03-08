نتائج اجتماع إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي













كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن نتائج اجتماع إدارة نادي الزمالك، التي تم عقدها أمس الأحد، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.





وكان خسر الزمالك أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء السبت الماضي.





وعقدت إدارة نادي الزمالك اجتماعًا من أجل مناقشة كافة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وبحث إمكانية إحداث تغييرات في الجهاز الفني.



