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نتائج اجتماع إدارة الزمالك بعد هزيمة الترجي

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن نتائج اجتماع إدارة نادي الزمالك، التي تم عقدها أمس الأحد، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان خسر الزمالك أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء السبت الماضي.

وعقدت إدارة نادي الزمالك اجتماعًا من أجل مناقشة كافة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وبحث إمكانية إحداث تغييرات في الجهاز الفني.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اجتماع اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك انتهى دون اتخاذ قرارات، وهذا هو القرار الصحيح في التوقيت الحالي".

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