حسام الزناتي: محمد محمود رفض الانضمام للجونة في يناير الماضي





أكد حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة، أنه كان يسعى لضم محمد محمود من النادي الأهلي على سبيل الإعارة إلى الجونة في الانتقالات الشتوية الماضية.





وقال الزناتي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن محمد محمود رفض الانضمام للجونة وأكد أنه يرغب في إثبات نفسه مع الأهلي اولا.





وأضاف، أن محمد محمود خلال أسابيع سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.



