نوال الزغبي: "خطأ طبي بوظ وجهي"





كشفت النجمة نوال الزغبي، عن تعرضها لخطأ طبي في وجهها دفعها للبقاء في المنزل لمدة عام.









واشارت خلال لقائها ببرنامج "بصراحة مع" الذي يقدمه نيشان بقناة "إم بي سي 1" إلى أنه طوال فترة العام لم تكن ترى أي إنسان وانعزلت بنفسها بسبب ما حدث لها.









واضافت :"أخذت دواء في وشي وعملي التهابات" مشيرة إلى أنها كانت تبدو غاضبة عند استيقاظها من النوم وحزينة كذلك بسبب المشكلة الطبية في وجهها.



