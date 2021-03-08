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راغب علامة يكشف حقيقة إجرائه عمليات تجميل

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان اللبناني راغب علامة، إنه خضع لجلسات بوتوكس فقط، وذلك في إطار حديثه عن رأيه في عمليات التجميل.


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يوم ليك" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري بقناة "الحياة" أنه خلال فترة كورونا لم يتخوف من المرض على الإطلاق أو أن يكون له تأثير على صوته.


وأكد أنه يحاول أن يكون شخصًا رياضيًا، مشيرًا إلى أنه لا يحصل على أي شيء يؤذي الجسم، كما أنه يتناول الكثير من الخضروات.

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