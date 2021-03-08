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تركيا تسجل 65 وفاة و11187 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في تركيا، 65 وفاة و11187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وفي تقرير لوزارة الصحة التركية، أوضحت فيه أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 29030 وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2780417 حالة.

 

وقالت الصحة التركية، إن حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 2623924 شخصا، بعد تسجيل 7785 حالة شفاء جديدة.

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