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خطيرة وغير مقبولة.. واشنطن تعلق على استهداف الحوثيين للمملكة

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:37 ص
بوابة الفجر
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ندد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، بالهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، ووصفها بأنها "غير مقبولة وخطيرة، مشيرا إلي أنها تعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، بمن فيهم الأمريكيين".

وأضاف "ما زلنا نشعر بالقلق من تواتر هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن "هذه الهجمات المتصاعدة ليست تصرفات مجموعة جادة في السلام".

وكان الحوثيون قد أعلنوا، الأحد، شن هجوم على ميناء رأس تنورة ومرافق تابعة لشركة أرامكو.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في استهداف الموقعين، وذكرت أن اعتراض صاروخ باليستي تسبب بسقوط الشظايا على حي سكني في الظهران.

وطلبت الولايات المتحدة، الأحد، من رعاياها في السعودية توخي الحيطة والحذر، بعد تقارير عن انفجار صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الظهران.

ودعت السفارة الأمريكية في السعودية، الرعايا في ثلاث مدن في الظهران والدمام والخبر، بضرورة أخذ الاحتياطات في حال وقوع هجمات إضافية.

هذا وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعا داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وأوقعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مأرب في شمال اليمن 90 قتيلا من الطرفين في 24 ساعة، حسبما أعلنت مصادر حكومية يمنية.

وتتعرض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

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