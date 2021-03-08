خاص..تعرف على تفاصيل تعاون وليد سامي مع أمينة في أغنية "تجار سعادة"







كشف الملحن وليد سامي عن الأعمال الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة القادمة، بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنيته الآخيرة "المصلحجية" للنجم أحمد شيبة.



وفي تصريحات صحفية قال :" أستعد الفترة القادمة لطرح أغنية "تجار سعادة " للنجمة أمينة، وهي من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، وألحاني وتوزيع إسلام شيتوس" .





وأستكمل وليد حديثه قائلاً:" تنتمي الأغنية للمقسوم الشيك، والتعاون مع أمينة جميل، فهي صديقتي وعندما أرسلت لها الأغنية أشادت بها، ثم قمنا بتنفيذها على الفور، أتمنى أن تنل إعجاب الجمهور، وسيوجد تعاون آخر معها الفترة القادمة" .





يذكر أن آخر أعمال الملحن وليد سامي أغنية "المصلحجية كترو" للنجم أحمد شيبة، فحققت نجاحاً كبيراً وأشاد بها الجمهور على جميع وسائل التواصل الإجتماعي ، الأغنية من ألحان وليد سامي، كلمات عمرو قطب، وتوزيع طة حكيم ،وتقول كلمات الأغنية:"المصلحجية كتروا والنقص ريحته فاحت.. وعيال في اللفة كبروا وفي معلمينها طاحت.. أصلب طولك ياضهري وخليني على حيلي واقف..متطمعهمش فينا لا يقولوا هيبتنا راحت".