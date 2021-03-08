الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع مدرب مصري

كشف المستشار هشام إبراهيم، عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك حقيقة تعاقد الأبيض مع مدير فني محلي، خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.





الزمالك ينفي التفاوض مع مدير فني مصري





وأوضح هشام إبراهيم عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك في تصريحات صحفية: " المدرب المحلي غير مطروح تمامًا على طاولة اللجنة الثلاثية، نملك لاعبين ونجوم كبار ونسعي لاستعادة مكانة الفريق مرة أخرى".





ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك، اجتماعا طارئا مساء اليوم الأحد، لبحث مصير المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو بعد الخسارة الكبيرة أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يتصدر الترجي التونسي الترتيب برصيد 7 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني بـ5 نقاط.



