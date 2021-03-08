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وولفرهامبتون يعرض نجمه للبيع في سوق الإنتقالات الصيفية

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:00 ص
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي بريطاني، عن نية مسؤولي نادي وولفرهامبتون في التخلص من النجم الإسباني آداما تراوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وولفرهامبتون يعرض تراوري للبيع في الصيف

ذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أن وولفرهامبتون الإنجليزي قرر عرض خدمات النجم الدولي الإسباني آداما تراوري صاحب الـ25 عامًا للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تراوري ملزم بخفض راتبه في حال رحيله عن وولفرهامبتون، حيث يطلب ناديه الحصول على مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه في الصيف.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن تراوري يقدم مستويات متراجعة هذا الموسم بخلاف الموسم الماضي، حيث خاض 30 مباراة في كل المسابقات مع وولفرهامبتون وسجل هدف واحد.

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الكلمات المفتاحية

وولفرهامبتون تراوري

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