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إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:30 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
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تحدث إكرامي الشحات، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأسبق، عن الهجوم الذي يتعرض له نجله شريف لاعب بيراميدز وكذلك زميله في الفريق السماوي رمضان صبحي.

تصريحات إكرامي الشحات بشأن نجله شريف ورمضان صبحي

وأكد إكرامي الشحات أن نجله شريف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يستحق الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول، المقرر له 20 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال إكرامي، في تصريحات تليفزيونية: "شريف، يقدم مستوى مميز للغاية مع نادي بيراميدز، هذا الموسم، ويستحق الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل".

وتابع أسطورة الأهلي السابق: "يجب ضم ثلاث حراس أصحاب خبرات كبيرة، احنا مش في مدرسة، لكي نقوم بضم حارس صغير في السن، ليحصل على خبرات، ده منتخب مصر".

وواصل: "كلنا رأينا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، أن عصام الحضري، الحارس الثالث، هو الذي شارك في البطولة بعد إصابة شريف إكرامي وأحمد الشناوي".

وأردف إكرامي تصريحاته: " محمد الشناوي ومحمد أبو حبل وشريف إكرامي، هم الذين يستحقون الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل".

وأتم: "هناك حملة موجهة ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي، الجميع يعلم أن هناك لجان إلكترونية تهاجم الثنائي منذ انتقالهما لبيراميدز ورحيلهما عن النادي الأهلي".

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شريف اكرامي رياضة الاهلي اكرامي الشحات

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