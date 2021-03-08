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إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي
الإثنين 08/مارس/2021 - 08:30 ص
علي خلاف
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تحدث إكرامي الشحات، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأسبق، عن الهجوم الذي يتعرض له نجله شريف لاعب بيراميدز وكذلك زميله في الفريق السماوي رمضان صبحي.
تصريحات إكرامي الشحات بشأن نجله شريف ورمضان صبحي
وأكد إكرامي الشحات أن نجله شريف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يستحق الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول، المقرر له 20 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وقال إكرامي، في تصريحات تليفزيونية: "شريف، يقدم مستوى مميز للغاية مع نادي بيراميدز، هذا الموسم، ويستحق الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل".
وتابع أسطورة الأهلي السابق: "يجب ضم ثلاث حراس أصحاب خبرات كبيرة، احنا مش في مدرسة، لكي نقوم بضم حارس صغير في السن، ليحصل على خبرات، ده منتخب مصر".
وواصل: "كلنا رأينا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، أن عصام الحضري، الحارس الثالث، هو الذي شارك في البطولة بعد إصابة شريف إكرامي وأحمد الشناوي".
وأردف إكرامي تصريحاته: " محمد الشناوي ومحمد أبو حبل وشريف إكرامي، هم الذين يستحقون الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل".
وأتم: "هناك حملة موجهة ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي، الجميع يعلم أن هناك لجان إلكترونية تهاجم الثنائي منذ انتقالهما لبيراميدز ورحيلهما عن النادي الأهلي".
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