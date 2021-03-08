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باحث سياسي: استهداف الحوثيين ميناء التنورة رسالة إيرانية للغرب

الإثنين 08/مارس/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
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أكد المحلل السياسي يحيى التليدي، أن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة وأرامكو بالظهران هي رسالة توجهها إيران إلى العالم بأنها مستمرة في تهديد أمن الطاقة العالمي. 

وأردف: السعودية لديها القدرة والإرادة على التعامل مع مثل هذا الهجوم؛ غير أن مسؤولية إيقاف السلوكيات العدوانية الإيرانية وأمن الطاقة العالمي يتحملها المجتمع الدولي بأسره، أمر غير منطقي أن ينتقدوا السعودية على مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن وفي نفس الوقت يرغبون في استمرار الإمدادات النفطية وأيضًا بسعر عادل.

وتابع أن إيقاف خطر التهديد الإيراني للاقتصاد العالمي أصبح مرهونًا بأفعال أكثر من الأقوال، وكما أن السعودية تقوم بدورها في الحفاظ على إمدادات النفط العالمية -وهو ما يساعد على استمرار أمن العالم واستقراره- فإن دول العالم صغيرها وكبيرها عليها مسؤولية أيضًا في إيقاف أي دولة أو مليشيا مسلحة تتسبب في هز ذلك الاستقرار.

وأوضح أن رفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنظيم الحوثي من قائمة الإرهاب؛ أسهَمَ في استمرار هذا التنظيم في استهدف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية داخل السعودية؛ مشيرًا إلى أن إيقاف خطر التهديد الإيراني للاقتصاد العالمي أصبح مرهونًا بأفعال أكثر من الأقوال.

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