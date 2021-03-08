خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

تزداد التكهنات في الفترة الحالية، بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.





وكتبت شبكة "قطر اليوم" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مصادر قطرية تؤكد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قام بشراء فيلا في مدينة باريس".





وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على رأس الأندية الأوروبية الطامعة في الحصول، على خدمات ليونيل ميسي، رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي.





يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، لم يحسم مصيره حتي الآن، وإنه سيتخذ القرار النهائي بنهاية الموسم الجاري.



