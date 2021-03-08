34 وفاة و676 إصابة جديدة بكورونا في تونس

رصدت وزارة الصحة في تونس، 34 وفاة و676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، ارتفاع عدد إجمالي وفيات كورونا إلى 8201 والإصابات إلى 237704 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 202399 شخصا بعد تعافي 276 مصابا.

وقالت الصحة التونسية، إن المستشفيات في القطاعين العام والخاص حاليا تتكفل بـ 1101 حالة، ويرقد 280 مريضا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 106 مرضى للتنفس الصناعي.

وقد تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تونس في 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول وفاة لمصاب بهذا الفيروس يوم 19 مارس 2020.