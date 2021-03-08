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الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة الإسماعيلي

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
محمد نادر
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أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، جاهزية صلاح محسن مهاجم الفريق الأول بكرة القدم وتعافيه من الإصابة التي لحق به على مستوى العضلة الأمامية.

وأضاف: "اللاعب يشارك بقوة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء القادم على ستاد الإسكندرية في إطار الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، من 10 لقاءات حقق الفوز في7 مبارايات، وتعادل في3 أخرى.

بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط ، من 14 لقاء، حقق الإنتصار في مباراة واحدة، وتعادل في7، وحلت به الهزيمة في 6 لقاءات.

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صلاح محسن رياضة الاهلي

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