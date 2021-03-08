سيميوني: المنافسة على لقب الدوري الإسباني صعبة

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني صعبة للغاية هذا الموسم.





وقال سيميوني في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو "تتبقى العديد من الأشياء المهمة في هذه الفترة من البطولة، مع الوضع في الاعتبار أداء الفريق، والبراعة التي حافظنا عليها حتى النهاية، وبتفاني من الجميع في بطولة صعبة ومعقدة، وظن كثيرون أننا سننهيها بفارق 20 أو 15 نقطة، لا أعلم فيما كانوا يفكرون، ولكننا ننافس أندية قوية جداً مثل برشلونة وريال مدريد وإشبيلية".





وأضاف المدرب اللاتيني "من الواضح للجميع أن الطريق سيكون صعبا حتى النهاية للجميع. نريد تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، وسنواصل هذا الطريق. ندرك صعوبة كل الملاعب، والفوز يصبح أصعب مع الاقتراب من النهاية. الضغوط تصبح كبيرة للغاية على الجميع في الدور الثاني، ومع الحاجة الكبيرة لكل نقطة".





وحول التعادل في الدربي أمام الميرينجي، قال: "التعادل جيد بالنسبة لأتلتيكو؟ هذا يتوقف على الجانب الذي تنظر إليه، من الناحية السلبية، التعادل في الدقيقة 88، أو أحد الفرص الخطيرة التي سنحت للمنافس، أو المستوى الطيب الذي ظهرنا به بشكل عام، والسيطرة تماماً على الشوط الأول، والاستمرار بنفس الإيقاع في بداية الشوط الثاني، واعتقد حتى الدقيقة 30 أو 35، وكان بإمكاننا إنهاء المباراة تماما".



