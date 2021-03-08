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البابا فرنسيس يغادر العراق بعد زيارة تاريخية

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:16 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن البابا فرنسيس غادر العراق بعد زيارة تاريخية.

 

وغادر البابا فرنسيس روما، يوم الجمعة الماضي، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة باباوية للبلاد، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012.

 

 وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

 

وزار البابا (84 عاما) أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم داعش والتي مازالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع.

 

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