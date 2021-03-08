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الولايات المتحدة: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لاتخاذ قرار بشأن أفغانستان

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت الحكومة الأمريكية، أنس الأحد، إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة بالنسبة لقواتها البالغ عددها 2500 جندي المتبقية في أفغانستان، قائلة إنها لم تتخذ قرارات بشأن التزامها العسكري بعد الأول من مايو.

جاءت تصريحات وزارة الخارجية بعد ظهور تقارير تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد قام بدفعة عاجلة جديدة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تضمنت تحذيرًا من أن الجيش الأمريكي يفكر في الخروج من أفغانستان بحلول الأول من مايو. وقال بلينكين في رسالة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني إن الولايات المتحدة "تدرس الانسحاب الكامل للقوات بحلول الأول من مايو بينما ندرس خيارات أخرى".

وقال المسؤولون إن الرسالة، التي أكدها مسؤولون أفغان كبار، أُرسلت إلى غني وعبد الله عبد الله، رئيس مجلس السلام، وناقشها مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد وشرحه للقادة الأفغان خلال زيارته إلى كابول الأسبوع الماضي. وقال عبد الله أمام تجمع في كابول اليوم الاثنين "تم تسليم الرسالة لي وللرئيس غني قبل يومين من زيارة خليل زاد."

ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية تأكيد صحة الخطاب، لكنها قالت يوم الأحد إن الولايات المتحدة "لم تتخذ أي قرارات بشأن وضع قواتنا في أفغانستان بعد الأول من مايو. كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".

وفقًا للرسالة، تسعى الولايات المتحدة إلى بذل جهود دبلوماسية رفيعة المستوى "لتحريك الأمور بشكل أكثر جوهرية وسرعة نحو تسوية ووقف دائم وشامل لإطلاق النار". وقالت الرسالة إن الولايات المتحدة ستطلب من الأمم المتحدة دعوة وزراء خارجية ومبعوثين من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند والولايات المتحدة "لمناقشة نهج موحد لدعم السلام في أفغانستان".

وأضافت أن الولايات المتحدة ستطلب من تركيا استضافة اجتماع رفيع المستوى "للطرفين في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام". وقال بلينكين في حالة الانسحاب العسكري الأمريكي إنه يشعر بالقلق من أن "الوضع الأمني سيزداد سوءًا وأن طالبان قد تحقق مكاسب سريعة على الأرض"، مضيفًا أنه يأمل أن "يتفهم غني مدى إلحاح نبرتي".

توقفت مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية ومتمردي طالبان في العاصمة القطرية الدوحة إلى حد كبير حيث تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة كيفية التعامل مع عملية السلام، بما في ذلك انسحاب القوات. وذكر بلينكين في الرسالة أن واشنطن لم تختتم المراجعة. وقال في الرسالة: "نحن ندرس الانسحاب الكامل لقواتنا بحلول الأول من مايو، حيث ندرس خيارات أخرى".

وقد تصاعد العنف في أفغانستان مؤخرًا حيث لم تحرز محادثات السلام بين طالبان والحكومة أي تقدم. وقال الجانبان إنهما يستعدان لهجوم الربيع "الصعب". وقال غني يوم السبت إن حكومته مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات جديدة قليلا لدفع محادثات السلام قدما.

قال مسؤولون أفغان ودبلوماسيون غربيون إنه خلال زيارة خليل زاد إلى كابول ناقش فكرة تشكيل حكومة مؤقتة بعد جمع القادة الأفغان في مؤتمر متعدد الأطراف خارج البلاد. وقال متحدث باسم طالبان في الدوحة إن الحركة تلقت مسودة خطة مقترحة لعملية السلام وتقوم بمراجعتها. وعارض غني بشدة فكرة الحكومة المؤقتة وقال إن أي حكومة جديدة يجب أن تتشكل من خلال الانتخابات.

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الولايات المتحدة الانسحاب الكامل افغانستان

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