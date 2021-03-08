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وزير التموين: 84 مليار جنيها دعم الخبز والسلع سنوياً

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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وجه الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات علي منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من وصول الدعم الي مستحقية.

 وقال الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تلك التوجيهات تأتي حرصا علي المواطن الذي تدعم له الدولة الخبز والسلع التموينية بما يقدر بـــ 84 مليار جنيها سنوياً.
 
وأشار المصيلحي، إلى أن الوزارة توفر احتياطي من الدقيق بالمخابز حصة 3 أيام إضافة الي الحصة المقررة يومياً، كما تقوم الوزارة بضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز إضافة الي السلع الأخرى التي توجد في المنظومة، لمنافذ صرف السلع التموينية.
 
وتنفيذاً لتلك التوجيهات أعلنت المديريات التموينية عن عدد من الضبطيات كان علي رأسها مديرية تموين المنيا التي أكدت تحرير ( 17 محضر لمخابز نقص وزن ، و18 محضر لمخابز غير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط 700 لتر زيت وطحينة مجهولة المصدر).

وفي محافظة الاقصر ضبطت المديرية 100 طن ( اسماك – لحوم – دواجن ) بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وفي محافظة الغربية تم تحرير عدد ( 10 محاضر لمخابز لمخالفتهم المواصفات اضافة الي نقص الوزن، وتحرير عدد 3 محاضر بيع بازيد من التسعيرة، وعدد 7 محاضر عدم اعلان عن الاسعار).

وبمحافظة الدقهلية تمكنت المديرية من ضبط ( 61 مخالفة تموينية ومصادرة كميات كبيرة من السلع بدون فواتير)، هذا وقد تم إحاله كل هذه القضايا الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونياً.
 
هذا وتهيب الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨ ، او عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.

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