تسجيل 2734 إصابة و247 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 2734 إصابة و247 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تعيش مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة وسط صعوبات في مجال تلقيح السكان.

وأعلنت الصحة المكسيكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2734، لتصل إلى مستوى 2128600 حالة.

وجاء ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المكسيك يوم 4 مارس 7521، وفي 5 مارس 6797، وفي 6 مارس 6561.

ورصدت الصحة المكسيكية، خلال اليوم الماضي 247 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 190604 أشخاص.