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السعودية تشتري 660 ألف طن شعير من الاتحاد الأوروبي

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
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قالت المؤسسة العامة السعودية للحبوب في موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين إنها اتفقت على شراء 660 ألف طن من الشعير بسعر 279.77 دولار للطن في المتوسط من أستراليا والاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية والجنوبية، للتسليم في أبريل ومايو.

وكان قد قال متعاملون أوروبيون إن المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في السعودية، طرحت مناقصة عالمية لشراء نحو 540 ألف طن من علف الشعير الحيواني.

 

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