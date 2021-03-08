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هاني الناظر يكشف علاقة المياه الغازية بمنع تساقط الشعر (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن أغلب المتعافين من فيروس كورونا يعانون من تساقط الشعر، وذلك يعود لعدة أسباب منها حالة الضعف والإجهاد التي تعرض لها أثناء الإصابة.

ونفى "الناظر"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، ما يتردد عن إمكانية استخدام المياه الغازية في علاج تساقط الشعر، مشيرا إلى أن كل أنواع المياه الغازية لا يمكن استخدامها كعلاج لتساقط الشعر، ولن تمنع سقوطه.

وأضاف أن مادة حمض الفسفوريك الموجودة في المياه الغازية تسبب لمعان الشعر فقط، لافتا إلى أن علاج تساقط الشعر يتطلب وسائل معينة.

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هاني الناظر مصر توك شو تساقط الشعر

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