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انخفاض الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
رويترز
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عكست الأسهم اليابانية الاتجاه لتغلق منخفضة اليوم الاثنين مع سعي المستثمرين لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية، في حين تأثرت المعنويات بالمخاوف إزاء ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.42 بالمئة ليغلق على 28743.25 نقطة، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 بالمئة ليسجل 1893.58 نقطة.

وقال تاكاشي هيروكي، كبير الخبراء لدى مونيكس للأوراق المالية، "يحاول المستثمرون استغلال موجة الصعود الأخيرة لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية في مارس".

شهدت الأسهم اليابانية بداية قوية للعام 2021 ولامس نيكي مستوى 30 ألفا للمرة الأولى في 30 عاما الشهر الماضي بفضل التفاؤل حيال بدء التطعيم للوقاية من كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي.

لكن الضعف حل بالأسهم المحلية في الجلسات القليلة الماضية مع ارتفاع عائدات السندات عالميا نتيجة للمخاوف من تشدد البنوك المركزية السياسة النقدية.

وفي معاملات اليوم، فقد سهم سلسلة متاجر التجزئة فاست ريتيلينج 1.66 بالمئة. وهبط سهم مجموعة سوفت بنك لإدارة الصناديق 2.36 بالمئة وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.38 بالمئة.

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