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ميجان: العائلة المالكة رفضوا جعل ابني أميرا بسبب لون بشرته

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت ميجان، زوجة الأمير هاري، في مقابلة بثت على شبكة سي بي إس في وقت متأخر، إن العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها آرتشي أميرًا جزئيًا بسبب لون بشرته.

وأضافت: "في تلك الأشهر التي كنت فيها حاملًا لم يرغبوا في أن يكون الطفل أميرًا أو أميرة، قبل ان يعرفوا جنسه، لانه سيكون مختلفًا عن البروتوكول، وأنه لن يحصل على الأمن بالتزامن مع الحديث عن انه لن يحصل علي لقب وأيضًا مخاوف حول مدى سواد بشرته عندما يولد ".

وعندما سئلت مع من كانت المحادثة، اجابت: "أعتقد أن ذلك سيكون ضارًا جدًا بهم."

وقال الأمير هاري إنه شعر بخيبة أمل من والده الأمير تشارلز، وإن والدته الراحلة ديانا كانت ستغضب من الطريقة التي تعاملت بها العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميجان. واضاف إنه لم يكن لينفصل عن العائلة المالكة لولا ميغان، "لأنني كنت محاصرًا لكنني لم أكن أعرف أنني محاصر".

وقال هاري عن والده "أشعر حقا بالإحباط لأنه مر بشيء مشابه.. سأحبه دائمًا ولكن هناك الكثير من الأذى الذي حدث". وتابع " حرفيًا انفصلت عائلتي عني ماليًا.. لكن لدي ما تركته لي أمي والذي بدونه لم نكن لنقدر على القيام بذلك."

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ميجان بريطانيا العائلة المالكة

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