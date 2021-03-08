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أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 8-3-2021 في السوق المحلي

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 8-3-2021 في السوق المحلي، في ظل استقرار حالة العرض والطلب ومع استقرار الأحوال الجوية، جاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم 

سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

سعر كيلو الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

سعر كيلوالرمان بين 3 و8 جنيهات.

سعر كيلوالجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

سعر كيلو الموز 9 جنيهات

سعر كيلوالبلح 8 جنيهات

سعر كيلو كنتالوب 3 جنيهات

سعر كيلو الرمان6 جنيهات

 سعر كيلو العنب 7 جنيهات

فراولة 15 جنيهًا

بلح سعودى  50 جنيهًا

تفاح اصفر فاخر 24 جنيهًا

تفاح احمر ايطالى 25 جنيهًا 

تفاح احمر سكرى 20 جنيهًا

قشطة خضرا 70 جنيهًا

حرنكش 22 جنيهًا

كيوى 30 جنيهًا

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