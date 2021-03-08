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ميجان: فكرت في الانتحار لهذا السبب

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت ميجان، زوجة الأمير هاري، في مقابلة بثت على شبكة سي بي إس في وقت متأخر، إنها كانت غير سعيدة في العائلة المالكة البريطانية لدرجة أنها فكرت في الانتحار أو إيذاء النفس بعد أن طلبت المساعدة ولم تحصل على أي شيء.

"لم أعد أريد أن أكون على قيد الحياة. وكان ذلك فكرًا دائمًا واضحًا وحقيقيًا ومخيفًا.. وأتذكر كيف كان (هاري) يحتضنني". وعندما سئلت عما إذا كانت تفكر في إيذاء نفسها أو لديها أفكار انتحارية قالت: "نعم. كان هذا واضحًا جدًا... ومخيفًا جدًا ". واضافت انه رفضت العائلة المالكة البريطانية جعل ابنها آرتشي أميرًا جزئيًا بسبب لون بشرته.

وأضافت: "في تلك الأشهر التي كنت فيها حاملًا لم يرغبوا في أن يكون الطفل أميرًا أو أميرة، قبل ان يعرفوا جنسه، لانه سيكون مختلفًا عن البروتوكول، وأنه لن يحصل على الأمن بالتزامن مع الحديث عن انه لن يحصل علي لقب وأيضًا مخاوف حول مدى سواد بشرته عندما يولد ".

وقال الأمير هاري إنه شعر بخيبة أمل من والده الأمير تشارلز، وإن والدته الراحلة ديانا كانت ستغضب من الطريقة التي تعاملت بها العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميجان. واضاف إنه لم يكن لينفصل عن العائلة المالكة لولا ميغان، "لأنني كنت محاصرًا لكنني لم أكن أعرف أنني محاصر".

وقال هاري عن والده "أشعر حقا بالإحباط لأنه مر بشيء مشابه.. سأحبه دائمًا ولكن هناك الكثير من الأذى الذي حدث". وتابع " حرفيًا انفصلت عائلتي عني ماليًا.. لكن لدي ما تركته لي أمي والذي بدونه لم نكن لنقدر على القيام بذلك."

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الكلمات المفتاحية

ميجان بريطانيا العائلة المالكة

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