حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 8-3-2021 في البحرين

حالة الطقس في البحرين

قالت إداراة الأرصاد والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون معتدل مع بعض السحب ولكنه بارد خلال الليل.





وأوضحت أن الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل لـ 17 عقدة أحياناثم تتحول إلى جنوبية شرقية بوجه عام في وقت لقحق من بعد الظهيرة.





وأشارت إلى ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.