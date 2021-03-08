Advertisements
حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 8-3-2021 في البحرين
الإثنين 08/مارس/2021 - 09:39 ص
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الإثنين الموافق 8-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه إداراة الأرصاد والمواصلات في مملكة البحرين.
حالة الطقس في البحرين
قالت إداراة الأرصاد والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون معتدل مع بعض السحب ولكنه بارد خلال الليل.
وأوضحت أن الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل لـ 17 عقدة أحياناثم تتحول إلى جنوبية شرقية بوجه عام في وقت لقحق من بعد الظهيرة.
وأشارت إلى ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
Advertisements