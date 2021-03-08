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حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 8-3-2021 في الإمارات

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  الإثنين الموافق 8-3-2021 في الامارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.

حالة الطقس في الإمارات
 
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية، والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة.

الرياح شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:46 والمد الثاني عند 08:55 ..والجزر الأول عند الساعة 16:02 والجزر الثاني عند الساعة 01:57 .

بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 19:28 والمد الثاني عند الساعة 06:08 ..والجزر الاول عند الساعة 11:57 والجزر الثاني عند الساعة 01:04 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 25 20 85 50 دبي 26 19 85 45 الشارقة 25 18 80 40 عجمان 27 21 85 35 أم القيوين 25 17 85 35 رأس الخيمة 27 18 90 35 الفجيرة 32 21 65 20 العين 28 17 75 40 ليوا 27 15 70 45 الرويس 24 19 75 45 السلع 26 19 70 40 دلما 25 20 80 50 طنب الكبرى 24 19 80 45 طنب الصغرى 24 19 80 45 أبو موسى 24 19 80 45 .

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