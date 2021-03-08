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حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 8-3-2021 في الكويت

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  الإثنين الموافق 8-3-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الكويت.

حالة الطقس في الكويت 
 
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون ليلًا مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، أما في النهار فيكون دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، موضحا أن درجة الحرارة الصغرى: 11 °ﻡ

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