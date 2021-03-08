محمد فتحي عن مشاركته في "ضل راجل" :"أحمد صالح له فضل كبير عليا" (خاص)

يُشارك الفنان محمد فتحي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضل راجل"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة سينرجي.



وقال محمد فتحي في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنه يُجسد خلال الأحداث دور قاتل يُدعى "زينهم"، مُشيرًا إلى أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل من خلال المخرج أحمد صالح.



وأشار محمد فتحي أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "ضل راجل" هو وجود المخرج أحمد صالح، فهو له فضل كبير عليه، بالإضافة لوجود الفنان ياسر جلال الذي كان يرغب كثيرًا بالعمل معه.



وأوضح محمد فتحي أن كواليس العمل مع الفنان ياسر جلال كانت رائعة، مُشيرًا إلى أنه فنان محترم و هادي، وراقي في تعاملاته مع الناس، ويهتم كثيرًا بالممثل الذي يقف أمامه، لكي يظهر العمل بشكل جيد.



وتابع محمد فتحي قائلاً :"الأستاذ أحمد صالح له فضل كبير عليا، مؤمن بيا جدًا من ساعة ما إشتغلت معاه في مسلسل أيوب، ومن بعدها بقى يجيبني في كل عمل يعمله".



مسلسل" ضل راجل "بطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ندى بهجت، مجدي فكري، علاء عرفة، وكوكبة مميزة من النجوم.