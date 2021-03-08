ارتفاع صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 35%

تراجعت صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية خلال يناير 2021 بنسبة 16% لتسجل 16مليون دولار في مقابل 19 مليون دولار خلال يناير 2020.





وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، إلى استحواذ 9 دول هي: ليبيا، ألمانيا، الأردن، بريطانيا، السودان، تركيا،ا ليمن، ايطاليا، السعودية على 70.7% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 11.307 مليون دولار، لافتا الى انخفاض صادرات السيراميك والقرميد والاسقف والطوب من الخزف بنسبة 64% خلال يناير الماضي لتسجل نحو 3 ملايين دولار مقابل 9 ملايين دولار خلال يناير 2020، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوس.





وصدرت مصر السيراميك والأدوات الصحية إلى 18 دولة منهم 5 دول لم يتم التصدير لها خلال يناير 2020 تضمنت الكويت، بوركينافاسو، موريشيوس، اسبانيا، رومانيا.





واستحوذت 5 دول على 72.2% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 2.167 مليون دولار خلال يناير الماضي، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 758 ألف دولار بتراجع قدره 72%.





وانخفضت صادرات السيراميك إلى اليمن خلال يناير 2021 لتبلغ 474 دولار في مقابل 2.09 مليون دولار خلال يناير 2020 بتراجع 77%، وللأردن بنسبة 50% لتبلغ 594 ألف دولار في مقابل 1.193 مليون دولار.





وتراجعت قيمة صادرات السيراميك للسعودية لتبلغ 299 ألف دولار خلال يناير 2021 في مقابل 566 ألف دولار خلال نفس الشهر من 2020 بتراجع 47%، وللسودان لنحو 492 ألف دولار في مقابل 587 ألف دولار بانخفاض 16%.





وقفزت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 35% خلال يناير الماضي لتسجل نحو 13 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار خلال يناير 2020.





وصدرت مصر أدوات صحية لـ 46 دولة منهم 10 دولة لم يتم التصدير لها خلال يناير 2020 هي: الهند، فلسطين، جزيرة مايوت، بنين، كوسوفو، الجابون، فنلندا، الصين الشعبية، اليونان، المغرب.





وسيطرت 5 دول على 70.3% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 9.14 مليون دولار خلال يناير 2021 ، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 4.399 مليون دولار مقابل 2.888 مليون دولار خلال يناير 2020 بنمو 52%.





وزادت صادرات الأدوات الصحية للأردن بـ537% لتبلغ 572 ألف دولار في مقابل 90 ألف دولار، ولتركيا بنسبة 40% لتسجل 1.052 مليون دولار مقابل 753 ألف دولار.





ونمت صادرات الأدوات الصحية لبريطانيا وشمال أيرلندا الى 2.443 مليون دولار خلال يناير الماضي، في مقابل 1.883 مليون دولار بنمو 40%، بينما تراجعت لإيطاليا لتبلغ 647 ألف دولار من 752 ألف دولار بتراجع قدره 14%.