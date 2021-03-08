حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 8-3-2021 في السعودية

المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية.

حالة الطقس في السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم الإثنين، مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.





وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والأوسط في البحر الأحمر، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة.





وعن ارتفاع الموج، أوضح أنه من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، والموج متوسط إلى مائج.





وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من انتشار رياح نشطة، وأتربة مثارة على مناطق: الخرمة - المويه - تربة - رنية بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.