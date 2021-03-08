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حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 8-3-2021 في السعودية

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  الإثنين الموافق 8-3-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية.

حالة الطقس في السعودية
 
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم الإثنين، مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والأوسط  في البحر الأحمر، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة.

وعن ارتفاع الموج، أوضح أنه من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، والموج متوسط إلى مائج.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من انتشار رياح نشطة، وأتربة مثارة على مناطق: الخرمة - المويه - تربة - رنية بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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